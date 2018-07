Toro, test medici per Bremer e Meite

TORINO, 9 LUG - Visite mediche in corso per i due nuovi acquisti del Torino, il difensore brasiliano Bremer e il centrocampista francese Meite. Dopo aver sostenuto i consueti esami di rito i due calciatori firmeranno il contratto che darà il via alla loro nuova avventura. Poi raggiungeranno Bormio, sede del ritiro granata, dove si aggregheranno con i compagni.