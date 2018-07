A22:incidente fra tir e furgone,5 feriti

BOLZANO, 9 LUG - Disagio per il traffico in direzione nord sull'A22 in Alto Adige per un incidente stradale avvenuto in mattinata fra Egna e Bolzano sud. Coinvolti un tir e un furgone con cinque operai a bordo. Tutti i cinque hanno riportato ferite, ma giudicate fortunatamente non gravi. Sono stati trasportati con le ambulanze all'ospedale di Bolzano. Sul posto sono arrivati oltre a Croce Bianca e Rossa anche i vigili di fuoco di Egna e la Polstrada per i rilievi. Si sono formati subito lunghe code rendendo difficile l'arrivo dei pendolari nel capoluogo altoatesino.