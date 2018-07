Brexit, il ministro Davis si dimette

LONDRA, 9 LUG - Duro colpo per il governo conservatore britannico di Theresa May: il ministro per la Brexit, David Davis, elemento chiave della compagine, ha annunciato stanotte le sue dimissioni in polemica con la svolta verso un negoziato più soft con l'Ue annunciata dalla premier. Davis, esponente di punta della corrente Tory euroscettica, ha deciso dopo qualche giorno di riflessioni di non poter accettare la nuova strategia più conciliante verso Bruxelles che May aveva imposto al consiglio dei ministri solo venerdì scorso.