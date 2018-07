Dl dignità: FI, prima verifica c.destra

ROMA, 8 LUG - "Senza modifiche profonde e radicali, come la reintroduzione dei voucher, dubito che il provvedimento troverà la maggioranza in Parlamento. Di sicuro non potrà trovare il sostegno delle forze del centrodestra il cui programma, sottoscritto dagli amici della Lega e di Fratelli d'Italia, indica per il lavoro tutt'altra direzione. Su questo passaggio avremo la prima verifica di quanto ancora coesa e coerente sia la maggioranza di centrodestra uscita vincitrice dalle urne". Lo dice il deputato Osvaldo Napoli, del direttivo di Forza Italia alla Camera. "Il vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio ha scelto di buttare la palla in tribuna - prosegue - per non giocare una difficile partita in Parlamento. L'accusa a Forza Italia di difendere le lobby del gioco d'azzardo è una risibile arma di distrazione di massa".