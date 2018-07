Rivolta a Miss America per stop costume dopo #Metoo

WASHINGTON, 8 LUG - Quasi metà del board di Miss America ha lasciato dopo la decisione dell'organizzazione, sull' onda del movimento #Metoo, di eliminare la competizione in costume da bagno sostituendola con un'ampia intervista per valutare la personalità e non più solo la bellezza delle partecipanti. Mentre 22 dirigenti statali del concorso stanno cercando di cacciare la nuova presidente, Gretchen Carlson, anche lei una ex Miss America, artefice del nuovo corso.