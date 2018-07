Atalanta: 7-0 nel test contro Valseriana

ROVETTA (BERGAMO), 8 LUG - Nella prima amichevole in calendario durante la preparazione estiva l'Atalanta ha battuto 7-0 la Rappresentativa della Valle Seriana, una formazione mista basata sull'AlbinoGandino (Eccellenza lombarda).bA segno nel primo tempo Barrow al 9' su una palla sporca di Castagne e al 13' su assist di Ilicic, quindi quest'ultimo al 14' grazie al servizio dello stesso gambiano dalla sinistra, e Gomez con un tocco al volo di sinistro. Infine il 5-0 di testa di Palomino su corner del Papu. Nella ripresa chiudono Toloi (6'), svettando sulla punizione dalla sinistra dell'ivoriano Traore, e Tumminello con un diagonale destro al 36'. Non hanno disputato l'incontro Petagna e Gosens, in fase di recupero dalle operazioni di maggio rispettivamente di 'sporternia' e menisco, più Berisha, Gollini e Varnier. Assenti i nazionali Cornelius, Freuler e Bettella (U19).