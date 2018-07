Papa: cristiani sia coerente,carità innanzitutto

(di Manuela Tulli) CITTA' DEL VATICANO, 8 LUG - Ci sono "molti battezzati" che "vivono come se Cristo non esistesse: si ripetono i gesti e i segni della fede, ma ad essi non corrisponde una reale adesione alla persona di Gesù e al suo Vangelo. Ogni cristiano, tutti noi, ognuno di noi, invece è chiamato ad approfondire questa appartenenza fondamentale, cercando di testimoniarla con una coerente condotta di vita, il cui filo conduttore è la carità". Lo ha detto il Papa all'Angelus richiamando alla coerenza che per i cristiani significa dare priorità agli altri. E ha portato ad esempio Madre Teresa di Calcutta, "una suora piccolina, nessuno dava dieci lire per lei, che ha fatto delle meraviglie, ha rivoluzionato l'operato della carità nella Chiesa". Bergoglio ha poi ricordato "la Domenica del Mare, dedicata ai marittimi e ai pescatori. Prego per loro e per le loro famiglie, come pure per i cappellani e i volontari dell'Apostolato del Mare. Un ricordo particolare per coloro che in mare vivono situazioni di lavoro indegno; come pure per quanti si impegnano a liberare i mari dall'inquinamento", ha detto il pontefice, mentre il Dicastero per lo Sviluppo umano ha diffuso un messaggio in cui chiede alle autorità, a tutti i livelli, di tutelare maggiormente i diritti dei marittimi. Papa Francesco ha parlato all'Angelus anche del suo viaggio, ieri, a Bari, con i Patriarchi delle Chiese del Medio Oriente. "Abbiamo vissuto una speciale giornata di preghiera e riflessione per la pace in quella regione. Rendo grazie a Dio per questo incontro, che è stato un segno eloquente di unità dei cristiani, e ha visto la partecipazione entusiasta del popolo di Dio. Ringrazio ancora - ha aggiunto - i Fratelli Capi di Chiese e quanti li hanno rappresentati. Sono rimasto davvero edificato dal loro atteggiamento e dalle loro testimonianze". Francesco nei saluti ai 20mila fedeli presenti nella piazza, ha poi scherzato con i pellegrini brasiliani. Lui, tifoso di calcio da sempre, con la squadra del San Lorenzo nel cuore, chiudendo la preghiera mariana, ha voluto alleggerire il dispiacere del Brasile per la sconfitta subita ai Mondiali: "Vedo bandiere brasiliane... Saluto i brasiliani e coraggio! Un'altra volta ci sarà!".(ANSA).