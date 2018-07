Bare vuote aperte nel cimitero a Terni, cittadini protestano

TERNI, 8 LUG - Il termometro segna oltre i 30 gradi a Terni, ma chi vive a ridosso del cimitero da due giorni è costretto a rimanere in casa con le finestre "sigillate": succede per colpa dell'odore nauseabondo che si sprigiona da alcune bare, ora vuote, riesumate venerdì e poi abbandonate provvisoriamente all'aria aperta in un cortile interno del camposanto, a pochi metri da alcune abitazioni di strada Madonna del Monumento. "Viviamo sigillati in casa - racconta una residente - l'odore terribile sprigionato da queste bare entra nelle abitazioni ed a tratti è impossibile respirare. C'è anche chi ha accusato mal di testa e mal di stomaco". Sono stati chiamati la polizia municipale, il 112 e il 113, che hanno spiegato ai residenti l'origine del problema: manca il bidone all'interno del quale dovevano essere smaltite le bare, bidone che non verrà portato prima di lunedì. Intanto, di fronte alle proteste dei residenti, tra ieri e oggi l'area è stata comunque disinfettata e alcune delle bare sono state coperte con dei sacchi.