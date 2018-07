Pista est su tentato furto villa Bocelli

FORTE DEI MARMI (LUCCA), 8 LUG - La pista seguita dai carabinieri per il tentativo di rapina nella villa del tenore Andrea Bocelli, sul lungomare di Forte dei Marmi (Lucca), avvenuto due notti fa, sarebbe quella di persone dell'est europeo. I banditi sono stati messi in fuga dalle grida del personale della sicurezza che si trovava nel giardino. I due banditi sono stati costretti a fuggire. Ad attenderli sul lungomare c'era un terzo complice, in auto, a fare da palo. Il terzetto si è allontanato in direzione di Massa a tutta velocità, come ha testimoniato poi un automobilista ai carabinieri, riuscendo a far perdere le tracce. Nella villa, insieme a Bocelli e alla moglie, c'erano anche i 3 figli del tenore e una ventina di persone. Intanto altri furti sono stati messi a segno nell'ultima settimana in appartamenti e ville tra Forte dei Marmi e Marina di Pietrasanta. Dal giardino di una di queste è stata rubata anche una 'supercar', dopo che i ladri hanno trovato le chiavi del proprietario.