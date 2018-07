Thailandia: giornalisti trasferiti a 2 km da entrata grotta

MAE SAI (THAILANDIA), 8 LUG - L'accesso al campo base dei soccorsi all'esterno della grotta Tham Luang è stato vietato ai giornalisti, a cui è stato ordinato di sgomberare l'area entro le 9 locali (le 4 in Italia). Non è ancora chiaro se questo significhi un imminente inizio delle operazioni di recupero dei 12 ragazzi intrappolati con il loro allenatore dal 23 giugno. Una conferenza stampa in un nuovo centro media posizionato nella sede di un ente amministrativo locale, a un paio di chilometri di distanza, è attesa nelle prossime ore.(ANSA).