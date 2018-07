++ Gb: falso allarme per agente ricoverato a Salisbury ++

LONDRA, 8 LUG - Allarme rientrato a stretto giro per il poliziotto ricoverato in ospedale per accertamenti a Salisbury, in Inghilterra, per sospetto avvelenamento da novichok, l'agente nervino chiamato in causa per il tentato avvelenamento di marzo dell'ex spia doppiogiochista russa Serghiei Skripal e di sua figlia Yulia e poi per la recente contaminazione di una coppia di britannici. Lo rende noto via Twitter la polizia del Wiltshire, la contea locale, precisando che l'agente sta bene ed è pronto per essere dimesso.(ANSA).