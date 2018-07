Di Maio, cambio anche su economia

ROMA, 7 LUG - "C'è chi pensa che la prossima legge di bilancio sarà la stessa legge di bilancio degli ultimi anni. Ma noi siamo in un momento in cui l'atteggiamento dell'Italia sulla migrazione, sarà l'antipasto di quello che faremo in Ue sull'economia". Lo ha detto il ministro del Lavoro e vicepremier, Luigi Di Maio a "L'intervista" su Skytg24.