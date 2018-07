Fiorentina a Moena, subito in campo

FIRENZE, 07 LUG - Con il primo allenamento è iniziato nel pomeriggio il ritiro della Fiorentina a Moena (Trento), in val di Fassa, la località che nei giorni scorsi era stata colpita da una violenta bomba d'acqua che aveva creato problemi a tutto il paese, con l'esondazione di alcuni torrenti che avevano allagato tutto il centro. La squadra viola, partita questa mattina da Firenze in treno per Trento, ha raggiunto in pullman Moena, arrivando poco dopo le 14. Alle 17.30 la squadra, agli ordini di Stefano Pioli, è scesa in campo tra gli applausi di circa un centinaio di tifosi viola. Assente all'allenamento Federico Chiesa. Il giocatore viola ha accusato qualche linea di febbre e per questo è rimasto in albergo. Per quanto riguarda il programma di lavoro di domani la Fiorentina sosterrà due sedute di allenamento: al mattino, con inizio alle 10.00, nel pomeriggio con inizio alle ore 17.00.