Mondiali: Neymar, dolore molto grande

ROMA, 7 LUG - "Ora è difficile trovare la forza per voler continuare a giocare a calcio, ma sono sicuro che Dio mi darà abbastanza forza per affrontare qualsiasi cosa. Ecco perché non smetterò mai di ringraziare Dio, anche nella sconfitta". Così Neymar sul suo account Instagram dopo l'eliminazione al Mondiale definito "il momento più triste della mia carriera". "Il dolore è molto grande - aggiunge il n.10 della Selecao - perché sapevamo che avremmo potuto andato oltre, abbiamo avuto l'opportunità di fare la storia ... ma non era questa volta".