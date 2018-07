Toro, Gustafson in prestito al Verona

TORINO, 7 LUG - Il Torino pensa anche a sfoltire la rosa e, in attesa di piazzare qualche colpo di mercato, annuncia la cessione di Samuel Gustafson all'Hellas Verona. Il centrocampista svedese di 23 anni, che ha disputato la seconda parte della scorsa stagione al Perugia, è stato scelto dal club scaligero per rafforzare una squadra che vuole puntare a risalire subito in serie A. La formula dell'operazione è quella del prestito.