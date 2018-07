Mentana, fondo un quotidiano digitale fatto solo da giovani

ROMA, 7 LUG - "E' giunto per me il momento di fare qualcosa di tangibile: far nascere un quotidiano digitale realizzato solo da giovani regolarmente contrattualizzati, magari con la tutela redazionale di qualche 'vecchio' a titolo amatoriale che possa riaprire il mercato della scrittura e della lettura giornalistica per le nuove generazioni". Lo annuncia su Facebook Enrico Mentana. "Di mio - spiega - ci metterò una parte del finanziamento e il contributo quotidiano di scritti che fino a oggi ho postato su FB. Se con contributi economici e pubblicità si reggerà, bene. Se - come inevitabile almeno all'inizio - sarà in passivo, ci penserò io. Se - come spero - diventerà profittevole, tutto l'attivo sarà usato per nuove assunzioni e collaborazioni. Se per motivi loro ci saranno aziende o mecenati in grado di aiutare senza nulla pretendere saranno benvenuti". Chiederò all'Ordine dei giornalisti e alla Fnsi quali possano essere le griglie normative e contributive più corrette" per avviare il reclutamento.