Migranti: Libera, una paese colorato di magliette rosse

ROMA, 7 LUG - Un paese colorato di magliette rosse, da quota 2000 del rifugio Gran Paradiso all'isola di Lampedusa passando per i campi di formazione sui beni confiscati di Libera alla Goletta Verde di Legambiente in navigazione verso la Campania. In tantissimi hanno aderito e risposto all' all'iniziativa lanciata da don Luigi Ciotti di Libera e Gruppo Abele, Arci, Legambiente, Anpi e dal giornalista Francesco Viviano, che invitava tutti a indossare oggi una maglietta rossa per ricordare i tanti bambini migranti morti in mare e, in generale, di chi ha perso la vita nelle traversate, una #magliettarossa per "Fermiamo l'emorragia di umanità". Sull'iniziativa è intervenuto ironicamente anche Matteo Salvini: "#MagliettaRossa & Rolex, fantastico", è stato il suo commento in un tweet in cui il Ministro dell'Interno ha allegato la notizia dal sito Dagospia.it, dove si vede il giornalista Gad Lerner in camicia rossa "pro-migranti" e con un orologio Rolex al polso.