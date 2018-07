Roma, rinnovo Florenzi ancora aperto

ROMA, 07 LUG - "A che punto è la trattativa per il rinnovo di contratto di Florenzi? Non ci sono stati molti passi avanti dall'ultima volta che ne abbiamo parlato, è una negoziazione difficile perché lui è un grande giocatore". Così il ds della Roma Monchi, nel giorno della presentazione a Trigoria dei nuovi acquisti Coric e Bianda. Il dirigente spagnolo ha spiegato che "la Roma ha fatto una grande offerta, molto interessante, ma capisco che lui ha la sua richiesta. Stiamo lavorando, sono fiducioso, ma a dire la verità non è cambiato tanto negli ultimi giorni". "Insisto, abbiamo fatto una buona offerta, che ritengo giusta, ma capsico anche che la sua richiesta è superiore -le parole di Monchi sulla trattativa col terzino. Se c'è un ultimatum? Alessandro è un figlio cresciuto qui alla Roma e non ci saranno mai ultimatum per lui. A prescindere da quello che accadrà, uscirà sempre dalla porta principale di Trigoria. Io sto lottando tutti i giorni per farlo rinnovare, e sono fiducioso, ma è vero che manca ancora un pò".