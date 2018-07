Renzi, ripartenza non può essere rifare il Pds o l'Unione

ROMA, 7 LUG - "Ripartenza non può essere ricostruire un simil Pds o una simil Unione". Lo ha detto Matteo Renzi all'Assemblea Pd. "Se qualcuno pensa che sia la nostalgia la chiave non coglie la novità", aggiunge. "Noi - prosegue - l'egemonia l'abbiamo avuta per tre o quattro anni. L'abbiamo persa e l'atto delle dimissioni ha questo significato" di riconoscere la sconfitta. E una parte della platea applaude a sottolineare la responsabilità di Renzi. A quel punto l'ex segretario si ferma e replica: "Abbassiamo tutti i toni delle tifoserie. So che non sono l'unico responsabile ma in politica si fa così: paga uno per tutti".