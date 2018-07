Papa: con Patriarchi su bus scoperto

BARI, 7 LUG - Papa Francesco, dopo aver sostato in preghiera davanti alle reliquie di San Nicola, nella Basilica, dove è stata accesa la lampada uniflamma, ha percorso il lungomare di Bari a bordo di un pullmino scoperto, insieme con i Patriarchi delle Chiese ortodosse e Capi delle comunità cristiane del Medio Oriente. L'immagine inusuale del Papa sul pullmino, insieme con i Patriarchi, ha entusiasmato la folla in festa che al passaggio ha sventolato bandierine e cappellini. Il pullmino scoperto vuole essere - come era stato sottolineato nei giorni scorsi dal priore della Basilica, padre Giovanni Distante - il simbolo della concordia tra le Chiese.