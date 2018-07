Iran: attacco Isis 2017, giustiziati 8

TEHRAN, 7 LUG - Otto persone condannate per un attacco dell'Isis in Iran nel 2017 sono state giustiziate. Oltre 10 persone sono ancora sotto processo per l'attacco del 7 giugno dell'anno scorso contro il Parlamento iraniano e il mausoleo dell'imam Khomeini, in cui almeno 18 persone persero la vita e oltre 50 rimasero ferite. Le persone giustiziate sono Soleiman Mozafari, Esmail Sufi, Rahman Behrouz, Majed Mortezai, Sirous Azizi, Ayoub Esmaili, Khosro Ramezani e Osman Behrouz.