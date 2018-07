Papa: indifferenza uccide Medio Oriente, terra calpestata

BARI, 7 LUG - "Preghiamo" per la pace che i "potenti in terra non sono ancora riusciti a trovare": lo ha detto il Papa nella preghiera a Bari con i Patriarchi orientali. "Sia pace: è il grido dei tanti Abele di oggi che sale al trono di Dio. Per loro non possiamo più permetterci, in Medio Oriente come ovunque nel mondo, di dire: Sono forse io il custode di mio fratello?. L'indifferenza uccide, e noi vogliamo essere voce che contrasta l'omicidio dell'indifferenza. Vogliamo dare voce a chi non ha voce, a chi può solo inghiottire lacrime, perché il Medio Oriente oggi piange, soffre e tace, mentre altri lo calpestano in cerca di potere e ricchezze". Una preghiera speciale è stata ricolta dal Papa per la pace a Gerusalemme, "città amata da Dio e ferita dagli uomini".