Corea Nord: Pompeo a Pyongyang, denuclearizzazione sia certa

(ANSA-AP) - PYONGYANG, (COREA DEL NORD) - 7 LUG - Il Segretario di Stato americano Mike Pompeo ha aperto una la seconda giornata di colloqui con funzionari della Corea del Nord sottolineando che entrambe le parti hanno bisogno parametri certi che indichino un accordo per la denuclearizzare della penisola coreana. Per Pompeo è il terzo viaggio a Pyongyang da aprile, il primo da quando si è tenuto il summit storico del mese scorso tra il presidente Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un. Un funzionario degli Stati Uniti ha assicurato che la Corea del Nord ha accettato la creazione di gruppi di lavoro sulla pianificazione, l'attuazione delle politiche e la verifica di ciò che la Corea del Nord sarà pronta a fare in ossequio a qualsiasi accordo sarà raggiunto. (ANSA).