Mondiali: Belgio in semifinale

ROMA, 6 LUG - Il Belgio è la seconda semifinalista dei Mondiali di Russia 2018. Ha battuto a Kazan il Brasile 2-1 e ora affronterà martedì a San Pietroburgo la Francia. Diavoli Rossi in vantaggio al 13' per una deviazione di testa di Fernandinho su azione di calcio d'angolo. Al 31' il raddoppio di De Bruyne che dopo una ripartenza di Lukaku batte Alisson con un diagonale dal limite dell'area. Al 76' il Brasile accorcia le distanze con un colpo di testa di Renato Augusto, appena entrato al posto di Paulinho. Forcing finale dei verdeoro che non è sufficiente. Per il Belgio è il miglior risultato ai Mondiali dall'edizione di Messico '86, che chiuse al quarto posto.