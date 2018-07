Portiere Milinkovic-Savic da Toro a Spal

TORINO, 6 LUG - Il Torino ha rinnovato il contratto del portiere serbo Vanja Milinkovic-Savic fino al 30 giugno 2021, per poi cederlo in prestito secco alla Spal fino al termine della stagione. Ad annunciare l'operazione, attraverso il proprio sito, è lo stesso club granata. L'estremo difensore, fratello del più famoso centrocampista della Lazio Sergej, è considerato una promessa. Al Toro, la scorsa stagione, tanta panchina, ma anche qualche vetrina. Di lui si ricordano in particolare il rigore parato in Coppa Italia alla Roma e, sempre in Coppa Italia, la traversa colpita con una punizione bomba calciata quasi da centrocampo.