Salone Libro: portavoce sindaca indagato per peculato

TORINO, 6 LUG - Il nome del portavoce della sindaca di Torino, Luca Pasquaretta, è stato iscritto nel registro degli indagati della procura di Torino in un procedimento in cui si ipotizza il reato di peculato. L'ambito degli accertamenti è quello di una consulenza che Pasquaretta ricevette dagli organizzatori del Salone del Libro nel 2017. Oltre a Pasquaretta è stato indagato Mario Montalcini, presidente della Fondazione per il Libro e all'epoca dei fatti vicepresidente operativo. Montalcini - a differenza di Pasquaretta - avrebbe ricevuto un invito a comparire in procura. A svolgere gli accertamenti sono stati il pm Gianfranco Colace e i carabinieri della squadra di polizia giudiziaria.(ANSA).