Turchia: 'propaganda pro-Pkk', fermati 2 fratelli britannici

ISTANBUL, 6 LUG - Le autorità turche hanno fermato due cittadini britannici di origine irachena per sospetta "propaganda terroristica" a favore del Pkk curdo e dei curdi siriani del Pyd. Ayman e Hariam Barzan sono stati bloccati nell'aeroporto di Dalaman, sulla costa egea meridionale, dopo essere stati interrogati a un controllo di polizia per via di profili "sospetti". Gli investigatori avrebbero trovato nei loro account sui social network materiale ritenuto di propaganda curda. Lo riporta Anadolu.