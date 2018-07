Carige: Balzani si dimette da cda, contrasto con Ad

MILANO, 6 LUG - Un altro consigliere lascia il cda di Carige. A dare le dimissioni, secondo quanto apprende l'ANSA, è Francesca Balzani. Il suo passo indietro segue quello del presidente Giuseppe Tesauro e del consigliere Stefano Lunardi, anche lei in contrasto con la gestione giudicata troppo 'personalistica' dell'a.d Paolo Fiorentino. In particolare l'ex vice sindaco di Milano rivendica un ruolo di protagonista per il board di Carige.(ANSA).