Usa: de Blasio usa aereo costoso per partecipare a evento

NEW YORK, 06 LUG - La polizia di New York ha usato un aereo antiterrorismo da 3 milioni di dollari per portare il sindaco Bill de Blasio ad un evento nella Grande Mela in giornata mentre si trovava in vacanza in Canada. Il primo cittadino era in Quebec per una settimana di vacanza e ieri e' dovuto tornare a New York per partecipare alla commemorazione di un detective ucciso. Invece di utilizzare un volo commerciale, che costa sui 300 dollari andata e ritorno, de Blasio ha utilizzato un Caravan Cessna 208 del Nypd, un velivolo speciale usato solitamente per operazioni antiterrorismo. Il cui viaggio e' costato, secondo alcune fonti, svariate migliaia di dollari. "Penso sia eccessivo, non e' quello per cui l'aereo e' stato progettato, serve per misure antiterrorismo", ha detto una fonte della polizia al New York Post.