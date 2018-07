Serie B: a Cosenza sorteggio calendario

COSENZA, 6 LUG - Il sorteggio del calendario di serie B si terrà a fine mese a Cosenza alla presenza dei vertici della Lega Calcio di categoria. Lo rende noto il Comune di Cosenza. "Lo ha reso noto il sindaco Mario Occhiuto. "La Serie B - ha dichiarato Occhiuto - inizia da Cosenza. Con il presidente della Lega B, Mauro Balata, e il presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio, stiamo lavorando per poter ospitare il primo atto che avvia ufficialmente il campionato della prossima stagione. Cosenza accoglierà a fine mese tutti i 22 presidenti delle squadre di Serie B, i dirigenti della Lega e della Figc e molti importanti ospiti del mondo dello sport per l'evento dei sorteggi dei calendari per la nuova stagione. Senza dubbio, un gol che mettiamo a segno a favore della città".