Dazi: Mosca, imposte da 25 a 40% su alcuni prodotti Usa

MOSCA, 6 LUG - Mosca ha deciso di rispondere ai dazi americani sull'alluminio e sull'acciaio introducendo a sua volta delle imposte, dal 25 al 40% del valore, sull'importazione di alcuni prodotti statunitensi "per i quali in Russia vengono creati dei beni analoghi". Lo ha annunciato il ministro russo dell'Economia Maksim Oreshkin precisando che a essere colpiti sono alcuni macchinari per la costruzione delle strade, alcune attrezzature del settore degli idrocarburi, le fibre ottiche, apparecchiature per la lavorazione dei metalli e per la perforazione delle rocce.