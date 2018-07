Donna uccisa nel Senese, carabinieri cercano il marito

CETONA (SIENA), 6 LUG - Una donna, quarantenne, del Venezuela, è stata uccisa a Cetona (Siena) e adesso sono in corso ricerche del marito che al momento è il principale indiziato del delitto. La coppia risulta sposata da circa un anno e mezzo e da allora i due vivevano insieme in una casa in campagna. Da una prima ricostruzione la morte le sarebbe stata causata per soffocamento, utilizzando un cuscino. Le ricerche dei carabinieri hanno permesso di trovare l'auto dell'uomo, un italiano del posto, verso Monte Cetona.