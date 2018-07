Morbillo, muore 17enne in Francia

PARIGI, 6 LUG - Terza vittima del morbillo in Francia nel 2018: è morta nell'ospedale di Bordeaux, nel sud-ovest del Paese, una ragazza di 17 anni, colpita dalla malattia infettiva e poi da "complicazioni neurologiche" che ne sono derivate. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie. A fine giugno, era stato annunciato il decesso per morbillo di un paziente di 26 anni, a febbraio a Poitiers, nel centro, quello di una madre di famiglia di 32 anni ch non era mai stata vaccinata.