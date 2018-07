Assalto a portavalori, auto in fiamme

FOGGIA, 6 LUG - La strada è stata sbarrata da un tir e da un'automobile data alle fiamme e sull'asfalto sono stati seminati chiodi: questa la dinamica di un assalto - avvenuto sulla strada statale che collega Foggia a Candela, all'altezza dello svincolo per Castelluccio-Orta Nova - ad un portavalori compiuto questa mattina intorno alle 8 da un commando, composto da nove, forse 10 persone che hanno agito con i volti coperti e armate con kalashnikov e pistole. I rapinatori hanno circondando il blindato dell'istituto di vigilanza 'Cosmopol' che era diretto a Foggia, dove le guardie giurate avrebbe dovuto consegnare il denaro ad alcune banche. L'assalto è fallito perchè, mentre i banditi cercavano di scardinare il portellone del mezzo blindato, è entrato in funzione, un sistema di allarme ed il commando è fuggito. Durante la rapina, a quanto si è appreso, sarebbero stati sparati colpi di arma da fuoco: nessuno è rimasto ferito. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.