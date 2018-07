Pd: Cuperlo, ticket Martina-Lotti non mi convince

ROMA, 6 LUG - "Luca Lotti come responsabile organizzazione del partito da affiancare a Maurizio Martina? No, non mi convincerebbe". Così Gianni Cuperlo alla vigilia dell'assemblea nazionale del Pd. "Ma questo è del tutto irrilevante - aggiunge a margine di un seminario alla Camera promosso da associazioni di sinistra -. Ho l'impressione che corriamo il rischio della metafora del dito e della luna. Abbiamo subito la sconfitta peggiore della storia e se è adesso la risposta che diamo è litigarci ciò che rimane delle spoglie di una grande ambizione non credo che andiamo lontano".