No comment Mattarella su caso fondi Lega

VILNIUS, 6 LUG - "Assolutamente non parlo". Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella conferma, a margine della visita in Lituania, la scelta di non commentare notizie italiane. "L'hanno disturbata anche qui...", esordisce un giornalista, con riferimento alla richiesta di un incontro della Lega per la sentenza sui fondi del partito. Ma il capo dello Stato si allontana e sussurra: "Assolutamente non parlo".