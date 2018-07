Pd: Delrio, io segretario? Non sono disponibile

ROMA, 6 LUG - "Io segretario del Pd? Non sono disponibile per ragioni personali e politiche. Bisogna ridare valore ai propri ideali. Domani si apre la fase congressuale. Bisogna ripartire da una riflessione sui contenuti: di cosa ha bisogno la società italiana? Che messaggio vogliamo dare? Il partito ha bisogno di umiltà, non di personalismi e di divisioni. Dobbiamo discutere sui contenuti. E' in atto un confronto tra forze politiche, culture e modelli di sviluppo. Bisogna trovare le parole giuste. C'è una grande sfida culturale. Non voglio sottovalutare il tema della leadership ma a forza di parlare di persone ci siamo dimenticati dei bisogni della società". Così Graziano Delrio, capogruppo del Pd alla Camera ai microfoni di Radio anch'io (Rai Radio1).