Morto card. Tauran, tessitore dialogo

CITTA' DEL VATICANO, 6 LUG - E' scomparso ieri negli Stati Uniti all'età di 75 anni il cardinale francese Jean Louis Tauran, presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo interreligioso. Malato da tempo, Tauran si trovava negli Stati Uniti proprio per sottoporsi ad alcune cure per il Parkinson. Camerlengo di Santa Romana Chiesa, Tauran è stato un grande tessitore dei rapporti tra cattolicesimo e islam. Come cardinale protodiacono era stato lui il 13 marzo del 2013 ad annunciare dalla Loggia centrale della basilica vaticana, secondo la formula dell'Habemus Papam, l'elezione di Papa Francesco.