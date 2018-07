Terremoti: Russia, scossa magnitudo 6.1 vicino a Kamchatka

ROMA, 6 LUG - Una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 è stata registrata in mare vicino alla zona est della penisola della Kamchatka, in Russia, a una ventina di chilometri dalla costa. L'ipocentro è stato localizzato a circa 31 km di profondità. Non si hanno attualmente notizie di danni a persone o cose. (ANSA).