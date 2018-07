'Bobo Summer Cup 2018' contro i tumori

MILANO, 5 LUG - Ex calciatori e personaggi dello spettacolo accompagneranno Christian Vieri nelle quattro tappe della seconda Bobo Summer Cup presented by Dazn, il torneo di footvolley organizzato dall'ex attaccante e da Stars On Field, che quest'anno è itinerante e andrà in scena sulle spiagge di Marina di Ragusa (20-22 luglio), Bari (27-29 luglio), Civitanova Marche (3-5 agosto), per concludersi a Cervia (10-12 agosto). In Sicilia ci saranno Recoba e Crespo, così Vieri potrà ricomporre il tridente dell'Inter 2002/03, quando fu capocannoniere della Serie A. Nei fine settimana si sfideranno 32 squadre con un tabellone a eliminazione diretta e la vincente affronterà il team composto da Vieri e un suo ospite. Per ogni tappa sarà organizzata una cena di gala il cui ricavato sarà completamente devoluto a Heal Onlus e all'Ospedale Bambino Gesù di Roma per un progetto di ricerca sui tumori cerebrali, i più frequenti tra i bambini.