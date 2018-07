Boeing ed Embraer firmano intesa per joint venture

ROMA, 5 LUG - Boeing e Embraer hanno firmato un protocollo d'intesa per dar vita ad una joint venture da 4,75 miliardi di dollari che comprenderà la divisione degli aerei commerciali e servizi di Embraer. Lo hanno annunciato le due società spiegando che, in base all'accordo non vincolante, Boeing avrà l'80% di partecipazione azionaria nella joint venture ed Embraer il rimanente 20%. La partnership rafforzerà la capacità di Boeing di competere con Airbus ed aiutare Embraer ad operare in un settore sempre più competitivo. L'operazione dovrebbe essere chiusa entro i prossimi 12-18 mesi, poi dovrà avere il via libera degli azionisti ed infine l'approvazione del governo brasiliano, hanno spiegato le due società.(ANSA).