Mondiali, boom presenze in Russia

MOSCA, 05 LUG - Boom di presenze in Russia per i mondiali di calcio. Alla vigilia dei match dei quarti di finale, arrivano i primi numeri: sono oltre cinque milioni i turisti - 3,9 milioni dei quali stranieri - ad aver visitato le città che stanno ospitando il torneo iridato. Lo ha fatto sapere il capo dell'Agenzia Federale Russa per il Turismo Oleg Safonov, citato dalla Tass.