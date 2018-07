Juve-Ronaldo, per Snai è quasi fatta

ROMA, 5 LUG - Per le quote Snai il matrimonio Juventus-Ronaldo sarebbe quasi fatto. Come dicono le voci dalla Spagna ma soprattutto lo confermano le variazioni di quota sulla lavagna scommesse dove infatti l'ipotesi è crollata da 10,00 a 1,30 nelle ultime 24 ore.Ma se CR7 va alla Juve, inevitabilmente i bianconeri devono liberare un posto al centro dell'attacco. Difficilissimo che uno come Gonzalo Higuain possa accettare la panchina o di giocare fuori ruolo. Dunque, dicono i rumours, per il Pipita, si preannuncia un futuro al Chelsea, dove potrebbe ritrovare Maurizio Sarri. Ed ecco arrivare sul tabellone la "prova provata" che le trattative, anche in questo senso, vanno avanti a spron battuto. Si punta anche su dove giocherà Higuain nella prossima stagione e, guarda caso, la squadra favorita è proprio il Chelsea. La quota? Magari sarà solo una coincidenza, ma è identica a quella per l'arrivo di Ronaldo a Torino: Gonzalo ai Blues è dato a 1,30, mentre la conferma in bianconero va più su, fino a 2,75.