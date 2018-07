Mondiali: scuse Maradona a Fifa, arbitri

ROMA, 5 LUG - "Diego Maradona si scusa con il presidente Gianni Infantino per le frasi dette sulla Fifa e manifesta assoluto rispetto per questa istituzione e per il lavoro degli arbitri". Con questo tweet, diffuso dal suo avvocato Matias Morla, l'ex 'Pibe de oro' chiede perdono per quanto detto dopo Colombia-Inghilterra. Maradona, nel corso di un programma televisivo, aveva sostenuto che "c'è stato un furto monumentale dell'Inghilterra ai danni della Colombia. Il rigore assegnato per il fallo di Sanchez su Kane è stato un furto a un intero paese". A proposito dell'arbitro Geiger aveva invece detto che "non dovevano dargli una partita di tale importanza. E' statunitense, conoscerà le regole del baseball, non quelle del calcio". Sulla Fifa Maradona aveva detto che "è ancora vecchia e truccata. Collina è stato scelto da Infantino che avrebbe dovuto liberare la Fifa dai ladri". Ieri sera l'ente internazionale del calcio aveva risposto a Maradona definendo "insinuazioni inappropriate e del tutto infondate" le sue frasi.