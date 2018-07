Codice giallo per pioggia in Toscana

FIRENZE, 5 LUG - Codice giallo per pioggia sulla Toscana centro-settentrionale da stasera a mezzanotte alle 20 di domani 6 luglio. Ad emettere l'avviso per il maltempo la sala operativa della protezione civile regionale in base alle previsioni che annunciano condizioni di instabilità per transito di aria fresca in quota, con piogge e temporali. In particolare attesi da stasera rovesci o temporali isolati sulle zone interne settentrionali e orientali, specie sulle zone appenniniche. Solo occasionalmente saranno possibili grandinate o colpi di vento. Dalla giornata di domani, già nottetempo, possibili temporali anche di forte intensità sulla costa centro-settentrionale in graduale estensione alle zone interne centro-settentrionali. I fenomeni potranno essere associati a forti colpi di vento o grandinate. Tendenza a cessazione in serata. Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione sulle zone interne. Mari inizialmente poco mossi, con aumento del moto ondoso a nord dell'Elba fino a mossi o molto mossi in serata.