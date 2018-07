Morto in auto trovato solo 12 ore dopo

NUMANA (ANCONA), 5 LUG - Finisce in un campo di granturco con l'auto a Numana (Ancona) e viene ritrovato morto 12 ore dopo. L'incidente, probabilmente avvenuto verso le 18 di ieri, è stato scoperto solo alle 6 di oggi. Al posto di guida della Jaguar carabinieri e vigili del fuoco hanno trovato il corpo senza vita di un 48enne originario di Milano ma residente a Numana, stroncato forse da un malore mentre guidava in via Montefreddo nel territorio di Numana dalle parti del villaggio Taunus: la vettura ferma è stata notata solo stamattina da un passante ai bordi del campo e parzialmente coperta dalla fitta vegetazione presente. Sul posto i carabinieri di Numana, un pubblico ministero di Ancona e il medico legale per una prima ispezione del cadavere. Secondo le prime informazioni, il 48enne potrebbe aver accusato un malore mentre guidava ed essere finito fuoristrada con l'auto nella quale è stato poi trovato privo di vita.