Gru in piazza Norcia per recupero Torre

NORCIA (PERUGIA), 5 LUG - Ha fatto ingresso stamani in piazza San Benedetto a Norcia la grande gru che permetterà il completamento della messa in sicurezza e il restauro della torre civica comunale. "Si è dato avvio al primo cantiere di ricostruzione pesante sul nostro territorio e automaticamente questo diventa un cantiere simbolo per la rinascita post sisma della nostra città", ha detto il sindaco, Nicola Alemanno, che ha seguito l'ingresso del mezzo meccanico a fianco di Brunello Cucinelli, finanziatore del recupero della struttura. Con loro il direttore dei lavori, Stefano Podestà e l'amministratore unico della Sepe Costruzioni, Vincenzo Sepe. "Vedere una gru in funzione per la gente di Norcia significa a mio avviso vedere anche un futuro leggermente migliore", ha detto Cucinelli, che oltre a finanziare il recupero della torre, si è impegnato anche a partecipare al restauro del palazzo comunale e del teatro.