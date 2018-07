Mattarella a Vilnius, vede presidente

VILNIUS, 5 LUG - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Vilnius, ultima tappa della visita di Stato nei Paesi baltici. In mattinata a Tallinn il capo dello Stato si è recato al palazzo presidenziale di Kadriorg, per la cerimonia di commiato alla presenza della presidente estone Kersti Kaljulaid. Subito dopo Mattarella è partito per la Lituania, dove al palazzo presidenziale sta incontrando la presidente della Repubblica Dalia Grybauskaite.