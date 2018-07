Calabria, arrestato un sindaco

PALIZZI (REGGIO CALABRIA), 4 LUG - È in corso dalle prime ore di stamattina a Palizzi un'operazione del Comando provinciale dei carabinieri di Reggio Calabria per l'esecuzione di provvedimenti di custodia cautelare, emessi nell'ambito di un'indagine sul Comune reggino, nei confronti di 4 persone ritenute responsabili, a vario titolo e con la complicità di altre 21 soggetti, tra l'altro dei reati di concussione e corruzione. Tra i destinatari della misura il sindaco, Arturo Walter Scerbo, di 56 anni, e due consiglieri comunali dei quali, al momento, non é stata resa nota l'identità.