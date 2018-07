Matera 2019, Lezzi, a sei mesi ritardi consistenti

MATERA - "E' stato subito evidente" che "a sei mesi dell'inizio" dell'anno di Matera Capitale europea della Cultura per il 2019 "ci sono ritardi consistenti". Lo ha detto in serata il Ministro per il Sud, Barbara Lezzi, nella prima tappa di una missione di due giorni nella Città dei Sassi. "Matera e tutta l'Italia - ha aggiunto - devono cogliere questa grande opportunità: dobbiamo fare l'impossibile. Chiaramente non potremo recuperare tutto il tempo che purtroppo è stato evidentemente perso dall'altro Governo".

Domani, giovedì a Matera ci sarà anche il Ministro dei Beni e delle attività culturali, Alberto Bonisoli. Lezzi, invece, ha cominciato la sua missione in serata visitando il cantiere per la realizzazione di un parcheggio per la stazione di Serra Rifusa delle Ferrovie Appulo lucane (Fal).

Il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, sarà «per un giorno, ogni mese, già da fine luglio» a Matera «per controllare l’evoluzione dei lavori» per l’anno 2019 da Capitale europea della Cultura.

Concludendo la prima tappa della missione di due giorni nella Città dei Sassi, Lezzi ha invitato «a mettere da parte le polemiche e a lavorare per recuperare il tempo perso. Si tratta - ha continuato il ministro - di fare un lavoro di cooperazione, sotto braccio. Sarò qui per eventuali nodi da sciogliere e per ribadire una piena collaborazione. E auspico che il 1 gennaio 2019 sia una grande giornata per Matera, per il Sud e per l'Italia».

Il presidente delle Fal, Matteo Colamussi, ha evidenziato di aver «consegnato al ministro una 'pennettà con i nostri principali obiettivi per Matera 2019 e per il potenziamento della tratta metropolitana e dell’offerta di trasporto pubblico in generale. Per me la 'pennettà rappresenta il simbolo dell’impegno di tutto il Consiglio di amministrazione di Fal e mio personale sui tempi di realizzazione dei nostri interventi. E' una sfida che stiamo condividendo con il sindaco, con il prefetto e con il coordinatore degli interventi per Matera 2019 Salvo Nastasi. La sfida e quella di riuscirci».